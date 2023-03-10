انطلاق فعاليات مهرجان العود بالرياض

التقى العازفون والمؤلفون الموسيقيون في الرياض أمس، في افتتاح فعاليات مهرجان العود، أكبر تجمع عربي لعازفي العود، الذي يقام من قبل الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع هيئة الموسيقى.

وتضمن المهرجان الذي أقيم ضمن فعاليات تقويم الرياض في منطقة موسيقى في بوليفارد رياض سيتي، معرضًا يجمع الأعواد النادرة من أنحاء العالم، ومعرضًا آخر لأشهر مصنعي العود في العالم، وجلسات حوارية عن أصول عزف العود، إلى جانب الفقرات التي يقدم فيها الموهوبون وصلات عزف موسيقية تتميز باختلاف مهارات ضاغطي الوتر.

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ويستمر مهرجان العود حتى 11 مارس على مدى ثلاثة أيام، يطمح فيها كل عازف إلى نيل المراكز الأولى من خلال تقديم عمق تجاربهم ومهاراتهم في فنون العزف، ويعد المهرجان من المنافسات الموسيقية ضمن فعاليات تقويم الرياض.

هيئة الموسيقى

وقد أعلنت هيئة الموسيقى عن المشاركات الخاصة بها في هذا المهرجان، والتي سوف تتضمن 3 مسابقات لثلاث فئات مختلفة، وضمت لجنة التحكيم كلا من الدكتور عبدالله باحشوان والدكتور حمد بروسلي والدكتور ممدوح الجبالي والدكتور خالد محمد علي والدكتور شربل حنا.

فئات المسابقة

في حين انقسمت المسابقات إلى الفئة الأولى (المحترفين) وسيحصل فيها الفائز بجائزة صاحب المركز الأول على جائزة قدرها 150 ألف ريال، وصاحب المركز الثاني سوف يحصل على 100 ألف ريال، وصاحب المركز الثالث سوف يحصل على 50 ألف ريال.

وتتضمن هذه الفئة (الهواة)، وسوف يحصل الفائز بصاحب المركز الأول فيها على 75 ألف ريال، بينما صاحب المركز الثاني سوف يحصل على 50 ألف ريال، لكن الفائز بالمركز الثالث سيكون من نصيبه 25 ألف ريال.

الفئة الثالثة (العازفات) وستحصل الفائزة بالمركز الأول على جائزة بمبلغ مالي قدره 75 ألف ريال، بينما الجائزة الثانية بمبلغ مالي قدره 50 ألف ريال، والجائزة الثالثة الفائزة بها سيكون نصيبها 25 ألف ريال.