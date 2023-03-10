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iran-saudi-china (Photo via Iran's NourNews agnecy)
من إعلان البيان (نقلاً عن وسائل الإعلام الإيرانية)
السعودية وإيران

كبير الدبلوماسيين الصينيين: محادثات السعودية وإيران في بكين انتصار للسلام

قال إن الصين ستواصل لعب دور بناء في التعامل بشكل ملائم مع الموضوعات الشائكة في العالم وفقا لرغبات كل الدول

العربية.نت، رويترز
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رحب كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي، اليوم الجمعة، بنجاج وساطة بلاده بين السعودية وإيران، مشيراً إلى أن "محادثات السعودية وإيران في بكين انتصار للسلام"، مؤكداً أن المحادثات تقدمت بسبب تعاون قادة السعودية وإيران والصين.

وأضاف أن الصين ستواصل لعب دور بناء في التعامل بشكل ملائم مع الموضوعات الشائكة في العالم وفقاً لرغبات كل الدول، مشيراً إلى أن المحادثات قدمت "أنباء جيدة" للغاية للعالم المضطرب حاليا.

كبير الدبلوماسيين الصينيين قال إن بلاده ستواصل لعب دورها البناء في معالجة القضايا المهمة بالعالم.

تعبيرية - آيستوك
تعبيرية - آيستوك

هذا واتفقت إيران والسعودية، اليوم الجمعة، على استئناف العلاقات الدبلوماسية.

وذكر بيان صادر عن إيران والسعودية والصين أن طهران والرياض اتفقتا "على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".

بيان سعودي إيراني صيني: اتفاق على استئناف العلاقات بين الرياض وطهران السعودية السعودية وإيران بيان سعودي إيراني صيني: اتفاق على استئناف العلاقات بين الرياض وطهران
نص البيان الثلاثي السعودي الإيراني الصيني السعودية السعودية وإيران نص البيان الثلاثي السعودي الإيراني الصيني

وأضاف: "الاتفاق يتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن البلدين اتفقا أيضا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة في عام 2001، والاتفاقية
العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة الموقعة عام 1998.

ووجهت كل من السعودية وإيران الشكر للصين وكذلك للعراق وسلطنة عمان على استضافة محادثات في عامي 2021 و2022.

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