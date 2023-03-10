لوحة بديعة وثقت جريان "شعيب السلف" أكبر أودية جبال أجا في حائل

في لوحة بديعة تخللتها مياه الأمطار التي تحولت إلى واحات منتشرة في مدينة حائل بعد هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية، وظهر "شعيب السلف"، وهو من أكبر أودية جبال أجا بالقرب من حائل، والذي يغذي شعيب أدريرع الذي رسم أجمل المناظر الطبيعية في خارطة بديعة من اللوحات المائية.



عدسة المصور الضوئي "عايد الزامل" وثق تلك المشاهد، الذي وصفها في حديثه لـ"العربية.نت" بأن الموقع لوحة فنية من عالم الخيال، يقول: روافد أودية حائل والتي تقع بالقرب من جبال "أجا" غرب مدينة حائل، تحد سفوحها الشرقية التنمية العمرانية للمدينة، وتمتد من الجزء الشمالي الشرقي إلى الجزء الجنوبي الغربي لمسافة قدرها حوالي 35 كيلومتراً.

تأثير الأمطار

وأضاف الزامل: المنطقة بدت بأجمل حلة لها بعد هطول الأمطار عليها خلال الأيام الماضية ،مما جعلها مزاراً للعديد من محبي الاستمتاع بالطبيعة، وُعرف عن جبال "أجا" أنها تتميز بالوديان الجافة التي تجري فيها المياه في مواسم الأمطار فقط، وأشجار الطلح والتلاع، ذات المناظر الرائعة والألوان المختلفة، كما زرع أهل حائل على المنحدرات الجبلية النخيل لوفرة عيون المياه.