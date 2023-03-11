أجواء من الحماس في انطلاقة مسابقة "البلوت" بالرياض

شهد اليوم الأول من "بطولة البلوت" التي تنفذها الهيئة العامة للترفيه في بوليفارد رياض سيتي، منافسة وإقبالاً لافتاً وسط أجواء اتسمت بالحماس، في المسابقة التي تقام على نظام "صكة واحدة" شارك فيه أكثر من 2000 متسابق.

وتعد "لعبة البلوت" إحدى الألعاب الشهيرة والمحببة، وذات الانتشار الواسع بين أبناء السعودية خاصة ودول المنطقة عامة. وتتألف اللعبة من فريقين، يمثل كل فريق لاعبين اثنين، وتحتوي عملية اللعب فيها على 32 ورقة، تبدأ من ورقة رقم 7 وتنتهي بورقة الإكّه A في "الصن"، بينما تبدأ بالولد ومن ثم الـ9، تليها الإكّه A، في حال كان نوع اللعب "حكماً"، ويُحقق أحد الفريقين الفوز، بالحصول على نقاط 152 بنطاً، وفق القوانين العامة لها.

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وبالعودة للمسابقة، تجدر الإشارة إلى أن جوائزها تصل إلى 600 ألف ريال، حيث ينال الفائز الأول الجائزة الكبرى التي تبلغ 300 ألف ريال، فيما يحصل الفائز الثاني على 200 ألف ريال، والفائز الثالث على 100 ألف ريال.

وتعد هذه المسابقات من الفعاليات الجماهيرية المندرجة ضمن أنشطة تقويم الرياض المتنوعة، التي تقام على مدار العام بأماكن ترفيهية متعددة في مختلف أنحاء العاصمة الرياض، والتي تقام ضمن فعاليات تقويم الرياض بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الذهنية.

وتخضع بطولة البلوت ضمن مسابقات تقويم الرياض إلى 9 بنود تحكيمية تضبط المنافسات بقواعد تفصيلية دقيقة، بما يسهل من سير العملية التحكيمية على أكمل وجه.

وتعد هذه المسابقات من الفعاليات الجماهيرية التي يتم تنظيمها ضمن أنشطة تقويم الرياض المتنوعة التي تقام على مدار العام، بأماكن ترفيهية متعددة في مختلف أنحاء العاصمة الرياض.