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عبدالله بن زايد
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد
السعودية وإيران

الإمارات: اتفاق السعودية وإيران خطوة مهمة نحو ازدهار المنطقة

الشيخ عبد الله بن زايد أكد على تويتر أن عودة العلاقات بين السعودية وإيران خطوة هامة نحو الاستقرار في المنطقة

العربية.نت
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قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد على تويتر، اليوم السبت، إن عودة العلاقات بين السعودية وإيران خطوة هامة نحو الاستقرار والازدهار في المنطقة.

وكان المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات قد عبّر أمس عن ترحيبه باتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران.

وكتب أنور قرقاش على تويتر: "نرحب بالاتفاق بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ونثمن الدور الصيني في هذا الشأن".

من الإعلان عن الاتفاق السعودي الإيراني الصيني
من الإعلان عن الاتفاق السعودي الإيراني الصيني
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وأضاف في التغريدة: "الإمارات مؤمنة بأهمية التواصل الإيجابي والحوار بين دول المنطقة نحو ترسيخ مفاهيم حسن الجوار والانطلاق من أرضية مشتركة لبناء مستقبل أكثر استقرارا للجميع".

يأتي هذا بعدما أعلنت السعودية وإيران، الجمعة، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016، إثر مفاوضات استضافتها الصين.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) ووكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية، أنه إثر محادثات، "تم توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".

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