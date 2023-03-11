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الراية فوق ارتفاع 1000 متر ..

بهذه الطريقة احتفى سعوديون بيوم العلم

يحتفي اليوم السبت السعوديون بيوم العلم

العربية.نت - حامد القرشي
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من علو 1000 متر من على سطح البحر، احتفى سعوديون بيوم العلم السعودي، حيث رفعه فريق عشاق الشوامخ في أعلى قمة جبل الطارقي في مكة المكرمة اليوم السبت.

وقال الكابتن عبدالله الزهراني لـ"العربية.نت"، إن عددا من أعضاء الفريق رفعوا العلم حباً و فخراً واعتزازاً بهذا اليوم، ومن هذا المنطلق قرر الجميع رفع العلم السعودي فوق أعلى قمة جبل الطارقي والذي يبلغ ارتفاعه قرابة الألف متر عن مستوى سطح البحر.

وقال: "ردد الجميع النشيد الوطني، وألقى الجميع تحية العلم، وهذا أقل ما يمكن تقديمه لهذا الوطن الغالي".

الراية فوق ارتفاع 1000 متر
الراية فوق ارتفاع 1000 متر

فيما ذكر عضو الفريق حسين الزهراني، أن الفريق يضم 22 عضواً و يهدف إلى الحث على ممارسة الرياضة بشكل عام ورياضة الهاكينج بشكل خاص، والمحافظة على الصحة، وكذلك بث روح الحماس والتنافس بين أعضاء الفريق في صعود الجبال.

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فيما يحتفي اليوم السبت السعوديون بيوم العلم حيث صدر الأربعاء الماضي أمر ملكي يخصص يوم 11 مارس من كل عام للعلم الوطني يسمى "يوم العلم".

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