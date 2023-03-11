اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
روبوت

كتابة أسماء الزوار.. روبوت يخطف الأنظار في "بيبان 23"

ينجذب الحضور إلى "باب الابتكار" للاطلاع على الروبوتات الملفتة بتقنياتها العبقرية والمتقدمة

العربية.نت – ماجد الحطاب
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

يحتفي الروبوت "الذراع الذكية" بزوار ملتقى "بيبان23" الذي تقيمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، من خلال منحهم تذكارا أبديا يضفي عليهم البهجة في رحلتهم الريادية، مدوناً بيده الآلية أسماءهم بالخط العربي أثناء تجوالهم بباب الابتكار حيث يستقر هناك.

وفي الملتقى المستمر من 9 حتى 13 مارس في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، ينجذب الحضور إلى "باب الابتكار" أحد الأبواب التسعة في "بيبان23"، للاطلاع على الروبوتات الملفتة للأنظار بتقنياتها العبقرية والمتقدمة، ويستقبلهم حينئذ "الذراع الذكية" بكتابة أسمائهم مقدماً لهم تجربة مختلفة.

روبوت كتابة الأسماء
روبوت كتابة الأسماء

وقامت الشركة المصنعة بتصميمه ليتوافق مع وظائف متعددة، كالكتابة بأسلوب احترافي عبر اعطائه أمرا في لوحة شاشة بالاسم المراد تدوينه، كما يستطيع العمل كنادل وتحضير القهوة وتسليمها إلى روبوت آخر يوصلها إلى الزبائن.

ودُرّب "الذراع الذكية" على يد خبراء صناعة القهوة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وبذلك يتجاوز المخاطر والمشكلات التي يشكلها الاتصال البشري، ويخالف هذا الجانب الودود من الروبوت، مهمته المتمثلة في تفكيك القنابل بعد إعادة برمجته لإتقان هذا العمل.

فوربس: السعودية بين أسرع الدول تحولا و10 شركات تتصدر الابتكار محليا قصص اقتصادية اقتصاد السعودية فوربس: السعودية بين أسرع الدول تحولا و10 شركات تتصدر الابتكار محليا

ويشهد "باب الابتكار" تهافت الزوار وإقبالهم الواسع للتعرف على أحدث الثورات الذكية التي يشهدها العصر الحالي، وذلك من خلال الروبوتات وميزاتها المتعددة والفريدة، ويحضر في الباب "روبوت السيارة" متعدد المهام، و"تقنية الهولوجرام" التي تنشئ صورة للأجسام بصورة ثلاثيّة الأبعاد وتحاكي الواقع، وغيرها من الإبداعات البشرية في مجال الصناعة والآلات المتحركة.

يُذكر أن ملتقى بيبان 23 يحظى بمشاركة واسعة من رواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، بهدف تعزيز مكانة المملكة كوجهة وخيار أول لرواد الأعمال إقليمياً ودولياً، ودعم نمو مشاريع رواد الأعمال وقدرتها التنافسية وتحفيز ثقافة ريادة الأعمال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
السجن 17 عاما في فرنسا لداعشي لوحة المفاتيح.. و5 أعوام لزوجته السجن 17 عاما في فرنسا لداعشي لوحة المفاتيح.. و5 أعوام لزوجته
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط