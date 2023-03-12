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زهور الأقوحان تفتشر الارض

صور تخطف الأنظار.. الأقحوان تزين جبال "المسمى" السعودية

نبات من فصيلة المركبات ولها ساق مضلعة عارية وقليلة الفروع

العربية.نت - نادية الفواز
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زينت زهور الأقحوان البيضاء بلونها الجذاب جبال "المسمي" الواقعة شمال غرب مدينة حائل ومحمية الملك سلمان بن عبد العزيز.

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وظهر الأقحوان في صورة تخطف الأنظار، بعد أن أضفت بجمالها وسحرها على الموقع.

ويعرف الأقحوان بأنه نبات من فصيلة المركبات، وهي عشبة يبلغ ارتفاعها (50 ـ 120 سم) ولها ساق مضلعة عارية وقليلة الفروع، والأوراق مجنحة ومسننة وتفوح منها رائحة تشبه رائحة الكافور عند هرسها.

أما الأزهار، فهي مستديرة في وسطها رأس نصف كروي أصفر اللون.

سجادة بيضاء رائعة النقاء

ووثقت عدسة المصور الضوئي "عبد الله البرغش" جمال زهور الأقحوان وهي تتمدد على سلسلة (جبل العرقوب) جنوبا حتى النفود الكبير (عالج) شمالاً، فظهرت الورود على الأرض وكأنها سجادة بيضاء رائعة النقاء.

الأقوحان تفتسر الأرض
الأقوحان تفتسر الأرض

وفي حديث البرغش مع "العربية.نت" قال: "الأمطار أثرت على الموقع، وحولت الأرض إلى جنه بيضاء تنبئ بحلول الربيع، فجبال المسمى تسمى قديماً جبال محجر، وهي تتفرد بغرابة تضاريسها الصخرية وتعدد نقوشها الأثرية التي تعود إلى حقب زمنية متفاوتة، وفي محيطها عدة جبال منها "غضب وصهية والمذيبح والسطيحة والعوجا وجبل مخروق والقوس الشهير".

وأضاف: "تعد من أفضل مواقع رصد النجوم والمجرات، ويقصدها هواة ومحترفو التصوير من مختلف مناطق السعودية ودول الخليج، إضافة جمال طبيعة المنطقة بفعل الأمطار الغزيرة التي هطلت على حائل مؤخراً".

زهور الأقوحان تفتشر الارض ..
زهور الأقوحان تفتشر الارض ..

يشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد كانو توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطارٍ رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البَرَد، وتُصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة؛ تمتد إلى تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، وكذلك على أجزاءٍ من مناطق: حائل، القصيم، الرياض، الشرقية.

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