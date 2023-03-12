أشعلت التواصل.. مسنة تتسلق أسوار منزلها لترفع العلم السعودي

في مقطع أبهج السعوديين، وثقت فتاة تسلّق والدتها المسنة فوق الأسوار لتضع العلم السعودي أعلى منزلهم احتفالاً بيوم العلم.

وقالت الفتاة في الفيديو الذي راج عبر منصات التواصل: "الماما مضحية بنفسها، عشان بس الوطن ولعيون الوطن"، في إشارة أن والدتها لم تخشَ الوقوف أعلى سور المنزل لتضع العلم.

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كما أضافت الفتاة: "كل عام وأنتي أحلى سعودية ترفع العلم".

ولقي المقطع إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشارا واسعا اجتاح كافة المنصات.

بدورها، علقت مغردة قائلة: "يا حليلها ويا زينها الله يحفظها يارب، والله الأم على نياتها قلبها خضر مثل العلم الله يحفظها، حبها وولاؤها لوطنها الله يسعدها كل إنسان يعبر عن محبته لوطنه بطريقته".

يوم العلم

جاء ذلك خلال احتفال المملكة أمس السبت، بيوم العلم الوطني، الذي اعتمده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 11 مارس من كل عام، وهو التاريخ الذي أقر فيه الملك عبد العزيز آل سعود، العلم بشكله الحالي شعاراً للبلاد ورمزاً لقيم التوحيد والعدل والقوة والنماء.

يذكر أن يوم العلم هو مناسبة وطنية تحتفل بها المملكة العربية السعودية بالعلم السعودي، إذ جاء الأمر الملكي في عام 2023، بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام يوماً خاصاً بالعلم.