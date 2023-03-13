ابتلع ما في طريقه.. مشاهد غير مسبوقة لإعصار في الطائف

في ظاهرة نادرة ضرب إعصار قمعي ضخم صحراء مدينة الطائف، ما أثار قلق السعوديين.
وتداول مغردون سعوديون على تويتر فيديو لمشاهد غير مسبوقة في الطائف، من موقع العزب شرق كبري الهجن شمال المدينة.
شاهد.. فيديوهات متداولة لـ"إعصار" ضرب محافظة #الطائف غرب #السعودية pic.twitter.com/L728RLMBkW— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 13, 2023
ووثق المقطع الذي نشرته حسابات مختصة في الظواهر الطبيعية والأرصاد، لحظة تشكُّل الإعصار القمعي المرعب في صحراء الطائف، ما بين السماء والأرض، مكونا حلقة كبيرة من الرمال.
ابتلع ما في طريقه
كما أظهرت اللقطات لحظة ابتلاع حلقة الإعصار كل ما في طريقه من أحجار وصخور، ما أثار حالة من الخوف.
وفي تغريدة لمعاذ الأحمدي، المتخصص في كلية الأرصاد والبيئية وزراعة المناطق الجافة، أفاد أن "الاعصار الذي وقع أمس شمال الطائف تسبب بإصابة شخص وحوادث جسيمة".
كما أوضح أن هذه "الظاهرة تتشكل عادة جراء حالة عدم الاستقرار ما بين الهواء الدافئ الرطب والبارد الجاف، بسبب شدة الاضطرابات الجوية".
إلى ذلك يستبعد أن تتكرر في مناطق أخرى، جراء "الفوارق الحرارية والرطوبة الشديدة ما بين السطح والعلو ".
أضرار بسيطة
من جهته نشر المواطن سلمان علي بن عالي العتيبي بغردية، مشاهد أخرى للأضرار الناتجة عن الإعصار
وأشار إلى نقل شخص أصيب في ظهره إلى مستشفى الملك عبد العزيز بالطائف لتلقي العلاج.
يذكر أن الإعصار القمعي يعرف بأنه عاصفة هوائية عنيفة تتميز بغيمة مخروطية دوارة وقمع متكثف وغيمة من الغبار الدوار.
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