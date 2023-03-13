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طفل سعودي
من صورة الأشعة

طفل سعودي يبتلع مفتاحاً.. وصورة توثق

دبي - العربية.نت
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في حادثة غريبة، نجح فريق طبي في محافظة الطائف بالسعودية في إنقاذ طفل كاد أن يفارق الحياة بعد أن أحضر إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة.

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فقد أجرى الفريق الطبي عملية للصغير بالمنظار تكللت بالنجاح، إلا أن المفاجأة كانت بما أخرجوه من صدره.

مفاجأة

وأوضح مجمع الملك فيصل الطبي عبر حسابه في تويتر، أنه استقبل حالة طفل في وضع صحي حرج يعاني من ضيق في التنفس، مما استدعى تقديم الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات السريرية والإشعاعية.

وكشفت الفحوصات وجود جسم غريب على شكل مفتاح في المريء.

وعلى الفور اتخذت الإجراءات اللازمة.

المتابعة مستمرة والحالة مستقرة

كما أوضح الفريق المعالج للحالة أنه تم على الفور عمل منظار عاجل واستخراج مفتاح حديدي من المريء كاد أن يودي بحياته.

يشار إلى أن الفريق الطبي يعمل اليوم على متابعة الصغير في قسم التنويم تحت رعاية الفرق التمريضية.

وأكد أن الحالة استقرت وخرج الطفل بصحة جيدة.

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