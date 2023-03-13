طفل سعودي يبتلع مفتاحاً.. وصورة توثق

في حادثة غريبة، نجح فريق طبي في محافظة الطائف بالسعودية في إنقاذ طفل كاد أن يفارق الحياة بعد أن أحضر إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة.
فقد أجرى الفريق الطبي عملية للصغير بالمنظار تكللت بالنجاح، إلا أن المفاجأة كانت بما أخرجوه من صدره.
مفاجأة
وأوضح مجمع الملك فيصل الطبي عبر حسابه في تويتر، أنه استقبل حالة طفل في وضع صحي حرج يعاني من ضيق في التنفس، مما استدعى تقديم الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات السريرية والإشعاعية.
وكشفت الفحوصات وجود جسم غريب على شكل مفتاح في المريء.
وعلى الفور اتخذت الإجراءات اللازمة.
بعملية منظار عاجلة ..— صـحــة الـطــائـف (@taifhealth) March 12, 2023
مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف ينجح في انقاذ طفل من انسداد في المرئ نتيجة ابتلاعه لمفتاح ، pic.twitter.com/qFx4BJS9KA
المتابعة مستمرة والحالة مستقرة
كما أوضح الفريق المعالج للحالة أنه تم على الفور عمل منظار عاجل واستخراج مفتاح حديدي من المريء كاد أن يودي بحياته.
يشار إلى أن الفريق الطبي يعمل اليوم على متابعة الصغير في قسم التنويم تحت رعاية الفرق التمريضية.
وأكد أن الحالة استقرت وخرج الطفل بصحة جيدة.
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