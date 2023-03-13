مشهد مهيب.. سحابة تمطر بغزارة على مكان واحد في حائل

وثق مقطع فيديو سحابة تمطر بغزارة على مكان واحد في حائل شمال غربي السعودية، وأظهر المقطع الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مشهداً مهيباً لسحابة ضخمة وهي تمطر على مكان واحد في إحدى محافظات منطقة حائل، وسط حالة من الطقس المتقلب وانخفاض درجات الحرارة.
وشهدت مدينة حائل هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وبروق شديدة أضاءت سماء المدينة خلال ساعات الليل، تزامنًا مع هطول الأمطار.
وأصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها من أمطار وسماء غائمة يتخللها حالة من الضباب الكثيف الذي يؤدي للتدني في الرؤية على هذه المناطق من المملكة.
ومن المتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتصحب بنشاط في الرياح السطحية المثير للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى تبوك، والجوف، والحدود الشمالية وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، والقصيم، والرياض والشرقية.
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