"يا رب تنقذه".. شاهد فزعة سعوديين لإنقاذ وافد من السيول

"يا رب تنقذه يا رب".. بهذه العبارة هبّ سعوديون لإنقاذ مقيم من الموت، بعد أن علقت سيارته وسط مياه الأمطار الجارفة.

وانتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، للحظات حاسمة لعملية الإنقاذ في مدينة بيش جنوب ‫السعودية.

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فقد أظهر الفيديو المياه تحيط بجوانب سيارة الوافد الآسيوي، ليقفز منها ويسبح في مياه السيول، عقب ذلك هرع شبان سعوديون لمد حبل له ومن ثم الإمساك به.

إلى ذلك، دفع الشبان الشاب إلى ضفة الأمان وسط هتافاتهم وفرحتهم بإنقاذه مرددين "بيض الله وجيهكم".

فيما أثنى رواد منصات التواصل الاجتماعي على العمل البطولي الذي قام به هؤلاء الشباب لإنقاذ المقيم من السيول الجارفة.

من جانبه، قال الباحث والمختص في الأرصاد معاذ الأحمدي لـ"العربية.نت"، إن منخفضاً جوياً تعمق نحو مناطق السعودية.

حالة عدم استقرار جوي

وأدى إلى حالة من عدم الاستقرار واضطرابات جوية شديدة بسبب عوامل عدة، منها الفوارق الحرارية والحمل الحراري الكبير.

كذلك لفت إلى وجود vertical velocity وهي سرعة التيارات الصاعدة على مناطق واسعة من المملكة.

وشهدت مناطق بيشة والجوف وحفر الباطن وحايل والمدينة المنورة ومكة المكرمة والقصيم والرياض والشرقية وجنوب أبها والباحة وجازان عواصف شديدة، لافتاً إلى أن الحالة المطرية مستمرة خلال الفترة القادمة على عدد من مناطق السعودية.

وذكر الدفاع المدني السعودي عبر حسابه في تويتر، أنه يتابع الحالة المناخية التي تشهدها بعض مناطق المملكة، داعياً إلى التقيد بالإرشادات والابتعاد عن الأماكن الخطرة أثناء جريان السيول.