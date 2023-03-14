الطقس في رمضان.. ارتفاع درجات الحرارة وأمطار تفوق المعدلات

توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم مناطق السعودية خلال شهر رمضان، وهطولًا للأمطار على نحو أعلى من المعدل الطبيعي.

وتشير التوقعات، وفقًا لتقرير الحالة المناخية السائدة للشهر الكريم، إلى ارتفاع معدل درجات الحرارة السطحية بمقدار يصل أعلاه إلى 1.5 درجة خلال شهر مارس، خاصة في مناطق تبوك والجوف وأجزاء من الحدود الشمالية، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، وتحديدًا في الفترة من 23 إلى 31 مارس، ومن المتوقع ارتفاع معدل درجات الحرارة لشهر رمضان على معظم المناطق، مع احتمالية حدوث موجات حرارية، خاصةً على مناطق شمال شرقي السعودية.

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وبشأن التوقعات المناخية للفترة المتبقية من الشهر، والتي تتزامن مع الفترة من 1 إلى 20 أبريل، فتشير إلى ارتفاع أعلى من المعدل بدرجات الحرارة السطحية على أغلب المناطق، وحول المعدل على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وعسير، وجازان.

ارتفاع فرص الأمطار

وحول معدل الأمطار تحديداً، توقع المركز ارتفاع معدل هطول الأمطار عن معدلها الطبيعي على معظم المناطق، كما من المتوقع ارتفاع الأمطار أعلى من المعدل، خاصةً على الرياض وحائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية، وأجزاء من مناطق مكة المكرمة وعسير وجازان، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.

وفيما يتعلق بالتوقعات المناخية للفترة المتبقية من الشهر، فتشير إلى ارتفاع الأمطار على نحو أعلى من المعدل على جميع المناطق وحول المعدل على أجزاء من منطقتي الشرقية، والرياض، مع احتمالية وجود بعض الحالات الجوية المتطرفة، مثل الأمطار الغزيرة، والتي يمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى.