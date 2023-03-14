مناظر مهيبة تخطف الأنظار لشلالات الحبلة جنوب السعودية

بهيبتها الشامخة ظهرت شلالات الحبلة جنوب السعودية بشكل مهيب يخطف الأنظار، بعد أن تدفقت بشكل جمالي يعكس جمال هذه المنطقة السياحية، في الوقت الذي تداول فيه نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحظة تساقط سيول عارمة من بين شقوق المرتفعات في الحبلة بعسير يوم أمس، بعد هطول كميات كبيرة من الأمطار على المنطقة.

وظهر في الفيديو مياه السيول المنهمرة استطاعت اختراق المرتفعات الجبلية لتشكل شلالاً منهمرا إلى أسفل، بكميات كبيرة من المياه التي شكلت أكثر من شلال في نفس الوقت.

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وفي حديث "العربية.نت" مع المصور الضوئي "ناصر القحطاني"، أكد أن الموقع ضم شلالات مبهرة جذبت نشطاء التواصل الاجتماعي وزوار المنطقة، لمشاهدة الجمال الطاغي لهذه الشلالات والمنطقة، التي تدفقت فيها المياه وتساقطت من خلال الجبال.

منتزه الحبلة

يذكر أن منتزه الحبلة، يعتبر أحد المنتزهات الواقعة في منطقة عسير جنوب غربي السعودية، إذ يبعد حوالي 52 كيلومتراً عن مدينة أبها و40 كيلومتراً عن مدينة خميس مشيط.

تعود تسمية الحبلة بهذا الاسم نسبة إلى قرية الحبلة بالقرب من المنتزه الواقعة بمركز الواديين؛ التي كان يستخدم فيها السكان الحبال كوسيلة للتنقل ونقل المؤن والبضائع وذلك لصعوبة تضاريس المنطقة، أما حالياً فقد أصبحت بلدة نموذجية ذات الخدمات المتكاملة التي تخدم سكانها.

كما توجد بها وسيلة النقل بالكابلات للسياح وزوار المكان، وكان أهلها يعيشون بمعزل عن الناس لصعوبة الاتصال، وكانت وسيلة الاتصال الوحيدة بالأسواق والأماكن القريبة منهم هي تسلق الجرف الصخري الحاد بسلالم يصنعونها من الحبال، وكانوا يعتمدون عليها في الصعود والنزول، وفي نقل احتياجاتهم.

أمطار غزيرة

من جهته أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض ومكة المكرمة والشرقية وجازان نجران وحائل وعسير والشمالية والقصيم).

وأصدر المركز تحذيرًا لمنطقة عسير بأنها تشهد عواصف رملية وأمطارًا غزيرة مع انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والعرين وبيشة وتثليث وطريب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة، فيما تشهد المنطقة ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وتنومة وسراة عبيدة.