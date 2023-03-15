انطلاق منافسات كأس العلا للهجن تحت رعاية ولي العهد السعودي

تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، انطلقت، مساء الثلاثاء، منافسات النسخة الأولى من كأس العلا للهجن، بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن.

وشهد اليوم الأول منافسة شديدة داخل ميدان العلا للهجن في الجانب الرياضي، فيما صاحب الحدث العالمي مجموعة من الأنشطة والفعاليات ربطت بين الماضي والحاضر في جوانب مختلفة، إذ ظهر الزوار بكامل أناقتهم من خلال أزياء مميزة عكست طبيعة العلا وتراثها الغني، واستمتعوا بتجربة فريدة من نوعها في القرية التراثية المصممة خصيصًا لكأس العلا للهجن، منحتهم خيارات أطعمة محلية متنوعة وعلامات تجارية محلية بمنتجات ذات طابع تراثي تم صياغتها يدويًا، ووصلات مميزة لعروض فنية واستعراضية.

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تسليم جوائز المنافسات تمتد يومين كأس العلا للهجن

وأقيمت الثلاثاء 6 أشواط للماراثون لمسافة 4 كم، مقسمة بين فئتي "حيل وثنايا بكار" و "زمول وثنايا قعدان"، وحلّ الهجّان "فارس فرج الجهني" في المركز الأول ضمن منافسات الشوط الأول، وحسم الهجّان "سالم عبيد الله الحويطي" منافسات الشوط الثاني، وكانت صدارة الشوط الثالث من نصيب الهجّان "فارس سالم البلوي"، وحسم الهجّان "سليمان حمدان البلوي" منافسات الشوط الرابع، وانتزع الهجّان "سعيد محمد العصري الخييلي" صدارة الشوط الخامس، في حين اختتم الهجّان " حمزة عادل الدعدي" منافسات اليوم الافتتاحي للحدث بفوزه بلقب الشوط السادس والأخير.

وتستمر منافسات اليوم الثاني من كأس العلا للهجن، الأربعاء، حيث يتكون من 4 أشواط "شوطي حقايق (4 كم) وشوطي لقايا (5 كم)" لفئتي "بكار" و "قعدان" مفتوح.