خلال رمضان.. 40 مليون لتر من ماء زمزم لقاصدي المسجد الحرام

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 20000 نقطة لتوزيع أكثر من 40 مليون لتر من ماء زمزم خلال شهر رمضان المبارك, على المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام، مع مراعاة تقديمها بطرق سهلة ومريحة باستخدام أحدث الآليات والتقنيات المتوفرة لضمان نقاوتها وفق معايير عالمية.

وبين مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام عبد الرحمن الزهراني، أن الإدارة جهزت 30 ألف حافظة لماء زمزم المبارك وتوزيعها في كافة أنحاء المسجد الحرام، إضافة إلى المشربيات الرخامية الموزعة في المساحات الداخلية والخارجية، وأنها جندت (1423) كادرا بشريا لضمان الكفاءة وتحقيق الجودة في تقديم الخدمات.

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نقلة نوعية

وأشار إلى أن الرئاسة تمكنت من تحقيق نقلة نوعية عبر تقديمها لماء زمزم المبارك من خلال تقنية الروبوت، والعربات الذكية والتي يصل عددها إلى 80 عربة ذكية لتغطية الكثافة العددية في المسجد الحرام وتوفير عبوات ماء زمزم داخل صحن المطاف، وخلال إقامة الدروس العلمية واللقاءات والندوات والمحاضرات التوجيهية والإرشادية، كما تشمل الخطة تغطية مواقع الجنائز، وموقع المكبرية، ومواقع الأشخاص ذوي الإعاقة، والمصليات الرجالية والنسائية، مضيفاً بأن الإدارة وفرت (250) شنطة لعبوات ماء زمزم المبارك لتقديمها لقاصدي البيت العتيق.

ولفت إلى أن الإدارة عمدت على تعزيز المتابعة في كافة المواقع على مدى 24 ساعة للتأكد من سلامة وتغطيات كافة الاحتياجات في المشايات والمواقع المختلفة، والتعاون مع قوة أمن المسجد الحرام والإدارة العامة لمرور العاصمة المقدسة لتأمين وانتقال وسلاسة حركة المركبات الخاصة بماء زمزم المبارك.

وأبان أن الكوادر البشرية تكثف من الجولات الإشرافية والرقابية وأخذ عينات عشوائية وإرسالها للمختبر الخاص بإدارة سقيا ماء زمزم للتأكد من جودته، ومتابعة صيانة العربات والثلاجات الخاصة بالتبريد.