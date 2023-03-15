فيصل بن فرحان يبحث مع بيدرسون مستجدات الأوضاع بسوريا

مدربه: صلاح رفض برشلونة.. وما زال يحلم بعرض ريال مدريد

كشف خايمي بابون مدرب النجم المصري محمد صلاح، أنه اقترح على الأخير الانتقال إلى برشلونة قبل توقيعه مع ليفربول الإنجليزي عام 2017، إلا أن الهداف رفض ...