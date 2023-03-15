سوريا والأسد
فيصل بن فرحان يبحث مع بيدرسون مستجدات الأوضاع بسوريا
وزير الخارجية السعودي تبادل مع المبعوث الأممي وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
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التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، في ديوان الوزارة بالرياض، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون.
وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والمنطقة، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.
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