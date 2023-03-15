الغذاء والدواء السعودية تمنع دخول 12 ألف كيلو من الفقع متعفّنة

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن رفضها إدخال أكثر من 12 ألف كيلو من الكمأ "الفقع" وردت عبر منفذ الحديثة خلال شهر.

وأوضحت أنها رفضت إدخال إرساليات الكمأ بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بعدما تبيَّن عليها وجود نمو فطري وتعفن منتشر، كما حررت مخالفة على المستوردين، لتداولهم منتجًا غذائيًّا ملوثًا.

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وأشارت إلى أنها تقوم أيضًا بإجراء التحاليل المخبرية للمبيدات والمعادن والإشعاعات والتحاليل اللازمة المعتادة في مثل هذه الحالة.

ونصحت "الغذاء والدواء" باستهلاك الكمأ خلال 10 أيام بعد استخراجه من الأرض، وعدم حفظه فترات طويلة عبر السلق أو التجميد؛ حفاظًا على قوامه ونكهته، إضافةً إلى إزالة المناطق سوداء اللون، وتنظيفه من التربة جيدًا عند التحضير، وشطفه بالماء الجاري وتجفيفه.