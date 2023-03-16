السحيباني: "كأس العلا للهجن" يقدم أعلى جوائز مالية بالعالم

كشف المدير التنفيذي لقطاع الرياضة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا زياد السحيباني، أن كأس العلا للهجن سيقدم جوائز مالية قياسيّة تمثّل أعلى الجوائز المالية في العالم للشوط الواحد، وبقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 80 مليون ريال سعودي مؤكداً بأن هذا يعكس حجم الاهتمام بهذه الرياضة العريقة التي تحظى بدعم مستمر من قبل القيادة الرشيدة والمنظومة الرياضية وفق رؤية 2030 التي لم تستثن أي عنصر من الرعاية والاهتمام ليكون عنصراً مساهمًا في التنمية الوطنية الشاملة.

وأضاف خلال حديثه لـ"العربية.نت": العلا مهد لعديد الحضارات المتعاقبة، من المهم أخذ تقاليد الماضي الأصيلة لحاضرنا ومستقبلنا. وفي ظل رحلة التطور التي تمُر بها السعودية ومحافظة العلا، يبرز سباق الهجن كأحد العناصر الرئيسة في تراثها وثقافتها الضاربة في جذور التاريخ، والذي يرعاه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العُلا.

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هذا الحدث الاستثنائي يأتي كجزء من رزنامة "لحظات العلا" في الفترة من 14 حتى 17 مارس 2023، بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن. ويشارك به 40 مطية من الأفضل على المستوى الإقليمي على أرض ميدان العلا للهجن.

سلامة وكفاءة السباقات

كما أضاف السحيباني: استخدام التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات التدريب المختلفة أدى إلى تعزيز سلامة وكفاءة السباقات، بالإضافة إلى تكوين صورة إيجابية عنها في ظل الحفاظ على ثقافة وتقاليد وقيم الرياضة الراسخة. ويشمل ذلك استخدام أجهزة التتبع GPS لمراقبة سرعة وأداء الهجن خلال التدريبات، بالإضافة إلى استخدام أنظمة التغذية الصحية السليمة والحصص التدريبية الخاصة لتعزيز الأداء.

ومن جانب القوانين والأنظمة قال: هناك تغييرات تهدف إلى تحسين جانب السلامة والإنصاف في رياضة سباق الهجن. وكمثال: توجد الآن قوانين صارمة خاصة بوزن الراكب (في العصر الحديث للسباقات أصبح من الشائع استخدام الراكب الآلي)، والحد من التجاوزات كاستخدام المنشطات واستخدام الشرائح للتأكد من هوية الهجن.

كما تابع "وإذا كنت تعتقد بأن مدربي كرة القدم – على سبيل المثال- يمتلكون شغفًا كبيرًا، عليك مشاهدة ملاك ومضمرين الهجن أثناء المنافسات لاستيعاب مدى شغفهم وحماسهم. حيث يقومون بمتابعة جميع لحظات السباق عن قرب من خلال قيادتهم لسياراتهم على طول الميدان، وهو الأمر الذي يمنح السباق مزيد من الإثارة المتفردة بهذا النوع من السباقات".

وأضاف "فأفضل ملاك الهجن يأخذون هذه الرياضة على محمل الجد ويستثمرون الكثير من الوقت والموارد لتطوير أو استقطاب الهجن الخاصة بهم، ونشهد جميعاً نمو كبير لرياضة سباق الهجن في السنوات الأخيرة من حيث أعداد الهجن أو دخول الملاك الجدد أو عودة الملاك السابقين. وهو دليل على شعبية الرياضة وأهميتها ثقافيًا في المملكة والعالم العربي".