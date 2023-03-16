الدوسري يؤكد أهمية توظيف الإعلام لتعزيز الحوار والتسامح

أكد سلمان الدوسري، وزير الإعلام السعودي، الأربعاء، أهمية توظيف العمل الإعلامي لتعزيز ثقافة الحوار، والتعاون، والتسامح، واحترام القيم والثقافات الأخرى، واعتبار تنوعها سبيلاً لتحقيق الازدهار للشعوب، مشدداً على ضرورة احترام القيم، وحق المجتمع في حماية وصون قيمه وثقافته الخاصة.

وأشار الدوسري، خلال اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب في دورته الـ16 بالكويت، إلى أهمية تبني موقف عربي موحد لمواجهة ما تبثه بعض المنصات الإعلامية الدولية من محتوى مخالف، يتعارض مع المبادئ الإسلامية، ولا يحترم قيم وأخلاقيات المجتمعات العربية، مطالباً بوضع آليات تنفيذية مشتركة واضحة لبلورة موقف رافض لذلك المحتوى، ومتابعة مدى التزام تلك المنصات بضوابط النشر في دولنا، واتخاذ إجراءات موحدة في حال مخالفتها، نقلا عن صحيفة "الشرق الاوسط".

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وأوضح أن الاجتماع يأتي امتداداً للجهود الرامية لتطوير العمل الإعلامي العربي المشترك، ويناقش أبرز التحديات الإعلامية التي تواجهها الدول العربية، في ضوء التطور غير المسبوق الذي يشهده قطاع الإعلام في مختلف المجالات، لافتاً إلى التزام وزارة الإعلام السعودية بدعم تلك الجهود بما يحقق آمال وطموحات القادة والشعوب.