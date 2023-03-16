سفير السعودية: فرع مكتبة المؤسس في بكين جسر تواصل بين البلدين

بحث سفير خادم الحرمين الشريفين‬ لدى الصين عبدالرحمن الحربي، مع رئيس جامعة بكين غوانغ تشي هوانغ، تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي بين البلدين الصديقين.

كما قام السفير بزيارة لمقر فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين، استقبله خلالها مدير فرع المكتبة جنغ تشينغ ون ونائب مدير فرع المكتبة عابد الشريف، حيث اطلع خلال الزيارة على محتويات المكتبة وأنشطتها الثقافية والمعرفية.

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وشارك السفير في ملتقى وحلقة نقاش مع طلاب قسم اللغة العربية بجامعة بكين بفرع المكتبة، حول اللغة والثقافة العربية ودورها في تعزيز التواصل المعرفي بين شعبي البلدين الصديقين.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين:" تشرفت اليوم بزيارة فرع مكتبة الملك عبدالعزيز في جامعة بكين ولقاء عدد من المسؤولين في الجامعة، وكذلك اللقاء بعدد من الطلبة المتحدثين باللغة العربية".

وأضاف: "أنا فخور جدًّا بوجودي اليوم بفرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بجامعة بكين، وهذا الفرع يشكل واجهة مهمة للسعودية، وجسرًا مهمًّا للتواصل بين الجانب السعودي والجانب الصيني في نقل الإنجازات الحضارية والثقافية بين البلدين ورفع الوعي بهذه الجوانب".

يذكر أن فرع المكتبة يعد أكبر منصة عربية في جمهورية الصين الشعبية نظرًا لما يتمتع به من وجود ما يقارب (٣٠) ألف كتاب وقرابة (٧٠ ) ألف مادة رقمية، بالإضافة إلى عدد من قواعد البيانات ويستفيد منها ما يتجاوز أكثر من ( ١٥٠٠) باحث وأستاذ وعدد من الطلبة.