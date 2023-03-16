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لحظات تفيض فرحاً عاشها جنود سعوديون.. وفيديو يوثق

العربية.نت - حامد القرشي
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ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقاطع فيديو مبهجة، توثق لحظات تفيض فرحاً عاشها جنود سعوديون بعد حفل تخرجهم من كلية الملك عبدالعزيز الحربية.

وأظهرت تلك اللقطات دموع السعادة التي ذرفتها بعض الأمهات، أثناء رمي الخريجين قبعاتهم فرحاً بيوم تخرجهم، كما بينت فيديوهات أخرى احتضان عدد من الخريجين آباءهم وعناق أمهاتهم .

يذكر أن الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع رعى يوم أمس الأربعاء، حفل تخريج الدفعة (81) من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية، وذلك في مقر الكلية بالعيينة.

وقد تخلل حفل التخرج العرض العسكري، وتسليم راية الكلية، كما أدى الخريجون القسم فيما تم إعلان النتائج، وكرَّم سموه الطلبة المتفوقين،كما تسلم وزير الدفاع هدية تذكارية من قائد الكلية بهذه المناسبة، وقلد الخريجون بعضهم البعض رتبهم العسكرية.

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