للمرة الثالثة.. انطلاق سباق "الفورمولا1" في السعودية

ينطلق اليوم الجمعة سباق "الفورمولا1" جائزة السعودية الكبرى، والتي ستقام للمرة الثالثة على "حلبة كورنيش جدة"، وذلك خلال الفترة من 17-19 مارس/آذار الجاري، في الوقت الذي تشهد فيه السعودية حراكاً رياضياً نشطاً باستضافة العديد من الأحداث الرياضية العالمية ضمن مبادرة جودة الحياة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وكشف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات عن إجراء المزيد من التغييرات الإضافية على حلبة كورنيش جدة، التي تعدُّ أسرع حلبة شوارع في العالم، بهدف زيادة تحسين خطوط رؤية السائقين في أقسام محددة من الحلبة وإعادة تشكيل الحواجز المختلفة، بما يتماشى مع التوصيات التي أقرها الاتحاد الدولي.

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من أبرز تلك التغييرات، إضافة مطبات تخفيف السرعة في المنعطفات (3 و14 و19 و20 و21)، التي يمكن تعريفها على أنها لاصقة على الأرض مماثلة لتلك المستخدمة على الطرق السريعة، وتنبِّه السائق بالخروج من مسار الحلبة، ووفقاً لمصطلحات الفورمولا1، فإنها تسهم في جعل السيارة تهتز بشكل فعال؛ مما يؤدي إلى فقدان قوة الجر، وإبطاء السيارة.

تعديلات على المطبات

كما تمت إضافة "حفف" جانبية بدلاً من المطبات الفولاذية في المنعطفات (4 و8 و10 و11 و17 و23)، لزيادة تحسين خطوط رؤية السائق ووضوح الرؤية.

وشهد المنعطفان (14 و20) تحولاً في جدار السياج على الجانبين الأيمن والأيسر على التوالي بمقدار 7.5 أمتار للمنعطف (14) و5 أمتار للمنعطف (20) مع إضافة مطبات تخفيف السرعة، وتم إضافته بين الخط الأبيض وجدار الأمان من هذه التوسعات.

كذلك تم تعديل جدار الأمان في المنعطفين (8 و10) لمنح السائقين مجالاً أوضح من الرؤية للمنعطف في الأمام، كما شهد المنعطفان (22 و23) تغييراً على شكلهما الذي يتخذ شكل «S» بضغطها قليلاً عبر تعديل السياج في المنعطف 23 وإضافة حافة جانبية؛ بهدف إبطاء السائقين إلى نحو (50 كم/ ساعة).

مشاركة ثلاثة سائقين شباب

ويشهد موسم 2023 مشاركة ثلاثة سائقين شباب بانضمامهم رسمياً إلى شبكة السائقين في أول موسم لهم في الفورمولا1، حيث سيكون الأسترالي أوسكار بياستري (21 عاماً) أصغر سائق على شبكة الفورمولا1 في موسم 2023 مع انضمامه لفريق مكلارين، بديلاً لمواطنه دانييل ريكاردو، والسائق الهولندي نيك دي فريس.

وسينضم دي فريس إلى فريق ألفا تاوري لموسم 2023، وللمرة الأولى منذ عام 2015، وسيشارك سائق أمريكي في سباق الفورمولا1، بعد انضمام لوجان سارجينت إلى فريق ويليامز لموسم 2023.

يُذكر أن سباق جائزة السعودية الكبرى stc الفورمولا1 2023، يعود إلى حلبة جدة. للمرة الثالثة على التوالي.