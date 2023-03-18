النجم العالمي ويل سميث في العُلا.. لحضور كأس الهجن

قام الممثل العالمي، ويل سميث، بزيارة محافظة العُلا، وذلك ضمن فعاليات "كأس العلا للهجن"، وأظهر مقطع فيديو متداول النجم الأميركي "سميث" وهو يتبادل الحديث مع الحاضرين، أثناء زيارته للعلا في اليوم الرابع والأخير من كأس العلا للهجن، ولتشجيع فريق رفيقه "سويز بيتز" المُشارك في "سنام السباقات".

ومثَّلت زيارة "سميث" للعُلا فرصةً له ليشهد احتفاء أرض الحضارات وزُوّارها بهذه الرياضة المُمتعة والعريقة في موروث المملكة الأصيل.

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وكان وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف قد رعى الحفل الختامي لكأس العلا للهجن أمس الجمعة، نيابة عن ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا.