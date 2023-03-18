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الدفاع المدني خلال عمليات البحث

مدني ‎جازان يباشر البحث عن شخصين جرفتهما السيول

العربية.نت - نادية الفواز
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باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان جنوب السعودية، البحث عن شخصين جرفتهما السيول بمحافظتي صبية، والريث.

وأوضح الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أن عمليات البحث جارية بمساندة الفرق التطوعية.

ونشر الدفاع المدني صورًا من عمليات البحث، كما انتشل الدفاع المدني بمنطقة عسير شخصًا غرق في مجرى سيل بوادي عتود.

وكانت منطقة جازان قد شهدت أمطارًا بين المتوسطة والغزيرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، كما توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيَّأةً لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية وزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من مناطق: نجران، وجازان، وعسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية.

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