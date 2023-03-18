مشهد يأسر القلب.. رجل أمن يساعد طفلاً في المسجد الحرام

تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع مشهد لرجل أمن في المسجد الحرام، وهو يساعد أحد الأطفال في لبس الإحرام خلال دخوله إلى ساحة الطواف.

ووصف رواد منصات التواصل الاجتماعي المشهد بالجميل والرائع، مبينين أن رجال الأمن المشاركون في خدمة ضيوف الرحمن يضربون أروع الأمثلة، وظهر ذلك جلياً في الحرم المكي الشريف، خلال جهودهم للحفاظ على أمن وسلامة زوار بيت الله الحرام، وقيامهم بتوفير سبل الراحة لهم والعمل على مساعداتهم وتلبية احتياجاتهم في كل وقت.

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وقدم هؤلاء صوراً رائعة عن إنسانية رجل الأمن السعودي، عبر مشاهد متعددة وفي كافة جنبات المسجد الحرام، وقالوا إن هناك العديد من المشاهد والمواقف، لتشاهد رجل الأمن من تحت الشمس الحارقة والحرارة المرتفعة، وهو يوصل رسالته العفوية لجميع أصقاع الأرض، بأنهم هنا لخدمة ضيوف الرحمن، يتفانون في العطاء والسهر على أمنهم وراحتهم.