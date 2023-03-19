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البطاريات المستديرة
(تعبيرية)

أتلفت أمعاء طفل.. هيئة المواصفات تحذّر من بطاريات الألعاب

بطاريات الليثيوم المستديرة الشبيهة بالعملات المعدنية تشكل خطراً على الأطفال خاصة من هم دون الـ3 سنوات

العربية.نت - نادية الفواز
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حذّرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من مخاطر بطاريات الليثيوم المستديرة الشبيهة بالعملات المعدنية على الأطفال، خاصة من هم دون ثلاث سنوات.

ونشرت الهيئة في هذا السياق، فيديو توعويا على حسابها بـ"تويتر" وعنونته بـ"حتى لا يكون طفلك الضحية القادمة"، قال فيه المهندس وائل ذياب، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، إن هذه البطاريات قد تشكّل خطراً على الصحة وقد تؤدي إلى الوفاة.

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وأضاف ذياب أن البطاريات عادةً تكون داخل الألعاب ومغلقة بإحكامٍ حتى لا يستطيع الطفل الوصول إليها، ناصحاً بإبعاد البطاريات المستبدلة عن متناول الأطفال تماماً للحفاظ على سلامتهم.

بدوره، تحدث الأستاذ المساعد واستشاري جراحة الأطفال بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالله الشهري عن حالة طفل عمره ثلاث سنوات التقط عدداً من الكرات المغناطيسية التي كانت موجودة بين بعض الألعاب وقام بابتلاعها، ما أدّى إلى اختراق جدار الأمعاء الدقيقة لديه، وأُجريت له عملية جراحية كبيرة نتج عنها استئصال جزء كبير من الأمعاء بسبب هذه الكرات.

يذكر أن الهيئة تشترط الإغلاق المحكم للأجزاء المحتوية على البطاريات والعناصر التي قد تهدّد سلامة الأطفال وحياتهم.

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