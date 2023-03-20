ماذا فعل ويل سميث خلال زيارته الأولى للسعودية؟

وسط الجبال وجمال صحراء السعودية الأثرية، ظهر الفنان الأميركي ويل سميث وهو يلتقط الصور مع الجمهور السعودي في العديد من المواقع السعودية، خلال زيارته الأولى التي سبقه إليها النجم جوني ديب الذي شارك في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، والذي استضافته مدينة جدّة في ديسمبر الماضي.

وشكّلت هذه الزيارة مناسبة لسميث كي يتعرّف عن قرب على المناطق الأثرية في مدينة العلا مستمتعاً وهو يقضي لحظات استكشافية في أحضان طبيعة ‎العلا شمال السعودية، خلال حضوره ختام ‎كأس العلا للهجن.

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وقام سميث بزيارة موقع الحِجر، المدرج في لائحة اليونسكو للتراث العالمي، إضافة إلى معرض "شهرة: ‎آندي_وارهول" الذي تحتضنه قاعة مرايا، واستمتع النجم العالمي الكبير ويل سميث باستكشاف عراقة الأبنية الأثرية في أرض الحضارات، وإبداعات العمارة الحديثة فيها، بينما تحيطه طبيعة ‎العلا بسحرها ونقائها.

كما شوهد الفنان العالمي في عدد من المواقع السياحية والتراثية، بالإضافة إلى حضوره منافسات اليوم الأخير من الحدث العالمي "كأس العلا للهجن" الذي يُعد سنام السباقات وتتويجًا لموسم سباقات الهجن في المملكة العربية السعودية.

كما قام ويل سميث بالتقاط الصور مع بعض الزوار أثناء تجوله في القرية التراثية، وتذوق القهوة السعودية مع سويز بيتس الذي قدّم له هدية من متجر سعودي برونكس قبل مغادرته للموقع.