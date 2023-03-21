البسامي: يتم تقديم كل ما يحقق أمن وسلامة ضيوف الرحمن

شدد مدير الأمن العام في السعودية الفريق محمد البسامي على تقديم كل ما يحقق أمن وسلامة ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم، في ظل ما سخرته حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، من إمكانات لراحة المعتمرين والمصلين والزوار.

جاء ذلك خلال اجتماع قادة قوات أمن العمرة بمكتبه بالعاصمة المقدسة، في الوقت الذي تفقد فيه جاهزية الجهات الأمنية والمرورية لتنفيذ الخطط الأمنية والمرورية المتعلقة بخطة أمن العمرة لهذا العام 1444 هـ، وشهد فرضية حية للانتشار الميداني للجهات المشاركة شملت المواقع والمسارات داخل الحرم وساحاته ومحطات النقل العام كافة, وآلية تنفيذ الخطط الأمنية المعتمدة لأمن وسلامة وخدمة ضيوف الرحمن.