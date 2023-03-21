السعودية: تصريحات المسؤول الإسرائيلي تسهم في نشر العنف وتقوض السلام

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن "إدانة المملكة واستنكارها لما صدر من تصريحات مسيئة وعنصرية من أحد مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بحق دولة فلسطين وشعبها الشقيق". وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

"تقوض السلام"

وجددت الخارجية السعودية، موقف المملكة الرافض لهذه التصريحات المنافية للحقيقة، والتي تسهم في نشر خطاب الكراهية والعنف وتقوض جهود الحوار والسلام الدولي.

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كما جددت دعم المملكة لكل الجهود الدولية الرامية إلى حل القضية الفلسطينية على أساس مبادرة السلام العربية وضمان قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

خارطة مزعومة وتصريحات مستفزة

وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد اعتلى منصة عليها ما تسـمى "خارطة أرض إسرائيل" مع ضم الأردن، لإلقاء كلمة له في باريس، ما دفع الأردن للتحرك الرسمي احتجاجاً على استفزاز الوزير للأردن شعباً وحكومة.

وقال سموتريتش، خلال كلمته أمام المشاركين في الأمسية لإحياء ذكرى كوبفر إنه "لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني"، مضيفا أن "هذا (الشعب الفلسطيني) ليس إلا اختراعا يعود عمره إلى أقل من 100 سنة".