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خريجات كلية الملك فهد

شاهد فرحة خريجات الدفعة الرابعة من كلية الملك فهد الأمنية

العربية.نت - نادية الفواز
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تطاير الورد، وسط دموع فرحة الخريجات لتظهر مشاعرهن بعد حفل تخرج للدفعة الرابعة في الدورة التأهيلية للفرد الأساسي بكلية الملك فهد الأمنية.

وأظهر فيديو رائح نشرته كلية الملك الأمنية الخريجات، وهن يحتفلن في ساحة الكلية، ويحتضن بعضهن البعض ويحملن باقات من الورد المهداة لهن من قبل أهاليهن الذين حرصوا على التواجد معهن لحظة التخرج لدعمهن.

وبدت الفرحة العارمة على وجوه الأهالي الذين هنأوا بناتهن بتخرجهن، وعبروا عن شعورهن بالفخر، لأن تكون فتياتهن إحدى ركائز خدمة الوطن.

يذكر أن المرأة السعودية بدأت العمل في مجالات الأمن العام والقطاع العسكري الأمني وأقسامه المختلفة منذ ما يزيد على 20 عاماً تحت رعاية وزارة الداخلية، لكن شهد عملها في القطاعات العسكرية المختلفة تطورا ملحوظا بانطلاق رؤية المملكة المباركة، التي حرصت على تمكين المرأة ورفع مشاركتها في قوة العمل إلى 30% بحول 2030.

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