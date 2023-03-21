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هلال شهر رمضان - الرؤية - تعبيرية - آيستوك

السعودية: عدم ثبوت رؤية الهلال.. الخميس أول رمضان

دبي - العربية.نت
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أفاد الديوان الملكي السعودي اليوم الثلاثاء، بأن المحكمة العليا أعلنت الخميس غرة شهر رمضان، وأن غدا الأربعاء المتمم لشهر شعبان.

الخميس أول رمضان في دول عربية

إلى هذا، أعلنت مصر والإمارات والكويت وبلدان أخرى اليوم الثلاثاء أن يوم الخميس المقبل هو أول أيام شهر رمضان لعام 1444ه.

وأفادت كل من دار الإفتاء المصرية وهيئة الرؤية الشرعية في البحرين أن يوم غد الأربعاء هو المكمل لعدة شهـر شعبان ثلاثين يوما، وأن الخميس أول أيام شهر رمضان.

وكان مراسل العربية، قد أفاد في وقت سابق بعدم ثبوت رؤية هلال رمضان في مرصد تمير، وعليه يكون غدا الأربعاء المتمم لشهر شعبان، والخميس أول أيام شهر رمضان المبارك

يشار إلى أن مراصد السعودية الفلكية، بالإضافة إلى عشرات المترائين ومئات المهتمين بالفلك كانوا قد استعدوا لتحري رؤية هلال رمضان لهذا العام 1444هـ.

وكانت المحكمة العليا قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الثلاثاء.

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