هكذا تأهب المسجد النبوي لشهر رمضان المبارك

كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي استعداداتها لشهر رمضان المبارك، من خلال البدء بتنفيذ خطتها التشغيلية في تهيئة المسجد النبوي للزوار والمصلين، ‬وتقديم كافة الخدمات وفق أعلى معايير الجودة‫.

وتعمل وكالة الرئاسة وفق خطتها لشهر رمضان على تهيئة المسجد النبوي بالخدمات كافة لاستقبال الزوار والمصلين على مدار 24 ساعة، ومراعاة فتح سطح المسجد النبوي بالتزامن مع كثافات الزوار والمصلين، والتفويج للساحات الغربية الجديدة في حال اكتمال الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي‫.

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كما يتم فرش السجاد داخل المسجد النبوي بنسبة 100% وفرش الساحات والسطح حسب كثافة الزوار والمصلين، بالإضافة لتهيئة المصليات وتأمين ما يحتاجه الزوار من المصاحف ومياه زمزم، وتهيئة المرافق ودورات المياه لخدمة الزوار على مدار الساعة.

تنظيم الإفطار ومواعيد الصلاة

كذلك كثفت استعداداتها في تنظيم الإفطار بالمسجد النبوي، ووضع الآليات اللازمة في تسهيل دخول وجبات الإفطار للرجال، من خلال الأبواب التالية: الحرم القديم باب الرحمة (3)، والجهة الجنوبية باب (4,5,37) ، والجهة الغربية باب 8,11 ، والجهة الشرقية باب 34,32، والجهة الشمالية باب 21, 17 , 19، فيما سيكون دخول الوجبات للنساء عبر المصلى الشرقي باب 25,29، و المصلى الغربي باب 13,17. ‬

ويستمر العمل في تنظيم مواعيد الصلاة في الروضة الشريفة عبر تطبيق "نسك"، ويكون الدخول للروضة الشريفة للرجال والنساء لحملة التصاريح من الساحات الجنوبية مقابل باب 37، وتكون مواعيد تفويج الرجال والنساء حملة التصاريح للروضة الشريفة على النحو التالي: من 1 رمضان إلى 19 رمضان من الساعة 2:30 صباحاً إلى صلاة الفجر للرجال، ومن بعد صلاة الفجر إلى الساعة 11 صباحاً للنساء، ومن الساعة 11:30 صباحاً إلى صلاة العشاء للرجال، ومن الساعة 11 مساء إلى الساعة 2 صباحاً للنساء.

وتحرص الوكالة على التنسيق والتكامل مع الجهات ذات العلاقة وتعزيز التعاون مع الجميع لضمان سير الأعمال على أكمل وجه وفق أعلى معايير الجودة للخدمات المقدمة للزائرين والمصلين بالمسجد النبوي لتأدية عباداتهم بكل يسر وطمأنينة، بما يسهم في التطوير والبناء لمواكبة خطة الرئاسة 2024م ورؤية المملكة 2030.