كيف يجري استطلاع هلال شهر رمضان في السعودية؟

تلبية لدعوة المحكمة العليا، تستعد مراصد السعودية الفلكية، بالإضافة إلى عشرات المترائين ومئات المهتمين بالفلك لتحري رؤية هلال رمضان لهذا العام 1444هـ، مع غروب شمس اليوم الثلاثاء.
وأكد عدد من المترائين أن الأجواء مساء اليوم، صافية في مرصد الأهلة بتمير بمنطقة الرياض، والأجواء مهيأة لرصد هلال شهر رمضان المبارك، ودرجة الحرارة تصل 23 درجة.
كما تواصل لجان الترائي رصد رؤية هلال شهر رمضان في المرصد الفلكي في حالة عمار بمنطقة تبوك، والأجواء صافية ومهيأة لرصد الهلال.
وفي وقت سابق، دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساءَ يوم الثلاثاء 29 / 8 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 21 / 3 / 2023م.
وتناشد المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
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