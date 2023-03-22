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هذا العام.. آخر رمضان يدخل في فصل الربيع

العربية.نت - مريم الجابر
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كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، عبدالله المسند، أن شهر رمضان لهذا العام 1444هـ هو آخر رمضان يدخل في فصل الربيع.

وقال عبر حسابه في تويتر اليوم الأربعاء إن رمضان عام 1445 سيدخل يوم الاثنين 11 مارس كأول رمضان يدخل في فصل الشتاء بعد أن خرج منه قبل نحو 26 سنة.

كما أردف أن "رمضان يجوب الفصول الأربعة خلال 33 سنة قمرية ليكمل دورة كاملة، فتارة نصوم في الشتاء وأخرى في الصيف، والآن نعيش رمضانات ربيعية فيها يتساوى الليل مع النهار تقريباً، وتعتدل فيها درجة الحرارة".

"دوران القمر حول الأرض"

كذلك أضاف أن "آلية الشهر الإسلامي معتمدة على دوران القمر حول الأرض (الشهر القمري)، ولم تعتمد على دوران الأرض حول الشمس (الشهر الشمسي)، والحِكَم في ذلك كثيرة، منها أن يطوف رمضان وليلة القدر ويوم عرفة والأزمنة الفاضلة على كل فصول السنة".

وأشار إلى أنه: "لو ربط الصيام بالشهور الميلادية الشمسية لصام ناس طول حياتهم في فصل الصيف، وآخرون في فصل الشتاء والله أعلم وأحكم".

يذكر أن المحكمة العليا السعودية كانت أعلنت أمس الثلاثاء أن الأربعاء الموافق 22 مارس 2023م، هو المكمل للثلاثين من شهر شعبان وأن غداً الخميس هو غرة شهر رمضان 1444هـ.

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