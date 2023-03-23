الحرمين: تأمين الخدمات وفق أعلى المعايير بأول جمعة في رمضان

يتدفق القاصدون والمعتمرون إلى المسجد الحرام في أجواء روحانية آمنة لأداء صلاة أول جمعة في شهر رمضان غداً، حيث سخرت رئاسة الحرمين إمكاناتها وطاقاتها البشرية والآلية والمنظومة الخدمية بالمسجد الحرام لاستقبال قاصدي وزوار المسجد الحرام لصلاة الجمعة بإشراف ميداني مباشر من الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس، عبر حزمة نوعية من الخدمات، بداية من ترتيب فتح أبواب المسجد الحرام، ومتابعة تدفقات الحشود وفتح الأبواب للدخول والخروج، فضلاً عن تنظيم دخول المصلين بأدوار وساحات المسجد الحرام، والتأكد من جاهزية وسائل السلامة داخل المسجد الحرام.

كما يتم التواصل مع الجهات ذات العلاقة للكشف المبكر عن جميع المخاطر، وفاعلية أنظمة الإطفاء، ومتابعة الصيانة الدورية لصناديق إطفاء الحريق، وأجهزة الإنذار للتأكد من سلامة طرق المشاة، وإزالة جميع ما يعيق حركة ضيوف الرحمن خلال أداء مناسكهم.





وأكد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، جاهزية خطط الرئاسة لاستقبال القاصدين في أول جمعة من شهر رمضان المبارك، موضحا أن الرئاسة رفعت طاقاتها البشرية والخدمية والتشغيلية والتقنية لتحقيق الانسيابية الكاملة، وتوفير الخدمات الشاملة لاستقبال ضيوف الرحمن، كما رفعت الطاقة الاستيعابية لجميع ساحات وأروقة ومصليات المسجد الحرام، وتنفيذ خطة التفويج وإدارة الحشود لاستقبال ضيوف الرحمن من ساحات المسجد الحرام مروراً بالمطاف ومصلى الركعتين والمسعى، وحتى ينتهي ضيوف الرحمن من أداء جميع مناسكهم.

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احتياجات المعتمرين

وحشدت الرئاسة كل جهودها لتأمين كل احتياجات المعتمرين والقاصدين والزوار، وسط منظومة متكاملة من الخدمات الراقية ووفق أعلى معايير الجودة والتميز التشغيلي العالمي، ومستهدفات خطط التطوير الشامل لمنظومة خدمات الحرمين، خصوصاً فيما يتعلق بأدوات التعقيم والتطهير لكافة مواقع وساحات ومداخل المسجد الحرام والمسجد النبوي بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة.

ذوو الإعاقة

وأولت الرئاسة الزوار والمعتمرين من الأشخاص ذوي الإعاقة كل الاهتمام، حيث خصصت مسارات ومصليات خاصة بهم مجهزة بالعديد من الخدمات، منها توفير مصاحف بلغة برايل، بالإضافة إلى الأقلام القارئة، وحاملات مرنة للمصاحف، وترجمة الخطب بلغة الإشارة، وتوفير العربات الكهربائية واليدوية لهم حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، وستقوم الفرق الميدانية كل يوم جمعة بغسل صحن المطاف 10 مرات، كل غسلة لا تتجاوز مدتها 20 دقيقة، وتتم عمليات التطهير والغسل والتعقيم والتعطير في تكامل متناغم لمنظومة الإمكانات البشرية والآليات والمعدات، حيث تتجمع في المكان المخصص بعد التأكد من سلامتها للنزول إلى جوار الكعبة المشرفة لتبدأ بالعمل بالدوران حول الكعبة المشرفة بطريقة فنية وسريعة لا تتسبب في أي إعاقة للطائفين، مع استخدام مواد خاصة بالمسجد الحرام صديقة للبيئة.