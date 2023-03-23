شاهد سعودي يعتدي على رجل أمن.. وشرطة الرياض تضبطه

أعلنت شرطة منطقة الرياض، القبض على مواطـن اعتدى علـى عائلته وهددهم بـسلاح أبيض، وبادر بالاعتداء علـى رجـل أمـن أثنـاء ضبطه، وجـرى التعامـل معـه بمـا يقتضيه الموقف.

وذكرت أنه كان تحت تأثير تعاطـي مـادة الميثامفيتامين المخـدر (الشبو)، وتـم إيقافـه واتخاذ الإجـراءات النظاميـة بحقـه وإحالتـه للنيابة العامة.

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كما يجري القبض علـى مـن وثـق ونشر محتوى مرئيا يوثق الحادثة، لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية