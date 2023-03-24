الملك سلمان وولي العهد يدشنان حملة "اكتتاب جود الإسكان الخيري" بتبرعين سخيين
خادم الحرمين الشريفين تبّرع بـ 100 مليون ريال فيما تبّرع ولي العهد بمبلغ 50 مليون ريال
دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ،اليوم، حملة " اكتتاب جود الإسكان الخيري" التي أطلقتها منصة "جود الإسكان"، بتقديمهما تبرعين سخيين بمبلغ ( 150 ) مليون ريال؛ حيث تبّرع خادم الحرمين الشريفين - بـ 100 مليون ريال، فيما تبّرع ولي العهد بمبلغ 50 مليون ريال؛ وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة على دعم كافة الجهود والمُبادرات التي تستهدف توفير مساكن للأسر الأشد احتياجًا.
وأعلن ذلك وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل ، وقال ": إن هذه المساهمة السخية غير المُستغربة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين؛ جاءت تدشينًا لحملة اكتتاب جود الإسكان الخيري، وتأكيدًا على دعمهما للمبادرات الإنسانية المُبتكرة، التي تتكامل فيها أدوار الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية".
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