السعودية وإيران
علي الأمين: إيران اقتنعت بأهمية عودة علاقاتها مع جيرانها
العلامة والمرجع الديني الشيعي: السياسة التي اتبعتها إيران في العقود الفائتة أثرت عليها خارجياً وداخلياً
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استضاف برنامج "سؤال مباشر" على قناة "العربية"، العلامة والمرجع الديني الشيعي وعضو مجلس حكماء المسلمين علي الأمين.
تحدث الأمين عن تداعيات الاتفاق السعودي الإيراني على المنطقة، ومستقبل الأذرع العسكرية لإيران في المنطقة بعد تنفيذ الاتفاق.
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وقال إن إيران اقتنعت بأهمية عودة علاقاتها مع جيرانها لتدخل المنظومة الدولية.
وأضاف أن السياسة التي اتبعتها إيران في العقود الفائتة أثرت عليها خارجياً وداخلياً.
وبعد هذا الاتفاق، يتوقع الأمين اندماج "الأذرع المسلحة" لإيران في مشاريع في الدول الموجودة فيها.
كما توقّع أن حزب الله سيغير سياساته بعد الاتفاق، وسيطيع القيادة الإيرانية، وسيسلم سلاحه إذا طلبت إيران منه ذلك.
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