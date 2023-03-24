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صلاة الجمعة من المسجد الرحام -
صلاة الجمعة في المسجد الحرام

حشود كبيرة بالمسجد الحرام تؤدي أول صلاة جمعة في رمضان

صلاة الجمعة أقيمت وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي وفرتها رئاسة الحرمين، وفي ظل انسيابية كبيرة في إدارة الحشود المليونية من المصلين

العربية.نت - نادية الفواز
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وسط أجواء تعبدية روحانية، أدى المعتمرون والقاصدون أول صلاة جمعة في شهر رمضان بالمسجد الحرام، الذي شهد تدفق المعتمرين وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي وفرتها رئاسة الحرمين، وفي ظل انسيابية كبيرة في إدارة الحشود المليونية من المصلين.

وامتلأت أروقة وأدوار المسجد الحرام وبدرومه وسطوحه وساحاته بالمصلين الذين توافدوا إليه منذ الصباح الباكر، وامتدت صفوف المصلين إلى الطرق والساحات والأحياء المحيطة بالمسجد الحرام.

صلاة أول جمعة في رمضان من المسجد الحرام
صلاة أول جمعة في رمضان من المسجد الحرام

وأعلن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس، نجاح خطة الرئاسة التشغيلية لأول صلاة جمعة من شهر رمضان، وذلك وفق السيناريوهات والخطط المرسومة من جميع الوكالات التي استعدت بشكل كامل بالقوى البشرية، لتمكين القاصدين من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.

وقامت الرئاسة بتوفير المصاحف بلغات متعددة لقراءة القرآن الكريم، فضلا عن تكثيف أعمال النظافة، والتأكد من عمل مكبرات الصوت ومراوح التهوية والمكيفات، وتوزيع أجهزة الترجمة الفورية لخطبة الجمعة، وتوفير العربات الكهربائية لنقل كبار السن وذوي الإعاقة.

أول جمعة من المسجد الحرام
أول جمعة من المسجد الحرام

كما جرى تقديم خدمة التطويف لـ 2.928 مستفيداً، واستخدام 130.000 لتر من المطهرات، و3000 لتر من المعطرات، و31.500 لتر في تعقيم السجاد، بالإضافة إلى تقديم 4000 لتر من معقمات الأيدي، و3900 لتر من التعقيم بالروبوتات، و31.400 لتر في تعقيم الأسطح.

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