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وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شهر رمضان

السعودية تعدل المدة بين الأذان والإقامة لصلاتي الفجر والعشاء في رمضان

وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ قرر اعتماد المدة بين الأذان والإقامة لصلاتي الفجر والعشاء في شهر رمضان 10 دقائق

العربية.نت - نادية الفواز
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كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية عن تعديل المدة بين الأذان والإقامة لصلاتين خلال شهر رمضان المبارك. ونقلت الوزارة عبر حسابها في "تويتر"، اليوم الجمعة، توجيه وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ باعتماد المدة بين الأذان والإقامة لصلاتي الفجر والعشاء في شهر رمضان 10 دقائق.

وأكدت الوزارة، اليوم الجمعة، أن قرار تقليص الوقت بين الأذان والإقامة جاء من أجل التيسير على المصلين، وكانت الوزارة نفذت مؤخراً عبر فروعها في مختلف المناطق برنامجها "أحكام الإمامة والأذان في شهر رمضان"، حيث استهدف أكثر من 160 ألفاً من الأئمة والمؤذنين.

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يذكر أن المدة بين الصلاة والإقامة تكون أكثر من 10 دقائق، ويتم تعديل التوقيت عادة لظروف معينة، وكانت الوزارة أصدرت في أبريل 2021 تعميماً يقضي بأن تكون مدة الانتظار بين الأذان والإقامة 10 دقائق ما عدا صلاة الفجر فتكون المدة 20 دقيقة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

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