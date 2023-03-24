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تجهيزات واستعدادات طيبة

10 مستشفيات و82 مركزاً صحياً بمكة لخدمة ضيوف الرحمن في رمضان

مراكز الحرم مجهزة بكامل التجهيزات الطبية الحديثة، كما تسند المراكز مستشفى الحرم ومستشفى أجياد الطوارئ

العربية.نت - حامد القرشي
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شرع تجمع مكة المكرمة الصحي في تنفيذ خطته لشهر رمضان المبارك، وأكد جاهزية 10 مستشفيات و82 مركزاً صحياً في مكة المكرمة لموسم رمضان، وأنهى كافة الاستعدادات لتنفيذ الخطط المعدة خلال الشهر الفضيل.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن العمل يسير بشكل جيد وعلى مدار 24 ساعة، لتقديم الخدمة الإسعافية الطارئة لجميع مرتادي بيت الله الحرام من زوار ومعتمرين، حيث إن مراكز الحرم مجهزة بكامل التجهيزات الطبية الحديثة، كما تسند المراكز مستشفى الحرم ومستشفى أجياد الطوارئ، والتي يتم نقل الحالات لها بحسب البروتوكولات الطبية في الحالات الطارئة، كما أن جميع مستشفيات مكة المكرمة على أهبة الاستعداد للتعامل مع جميع الحالات إذا تطلب الأمر.

تقنيات طبية في خدمة ضيوف الرحمن
تقنيات طبية في خدمة ضيوف الرحمن

وأشار إلى أن الخطة متكاملة لتقديم أفضل وأرقى الخدمات الصحية والعلاجية والطبية والتشخيصية والوقائية لضيوف بيت الله الحرام خلال موسم رمضان هذا العام 1444هـ، وتم تجهيز قسم الطوارئ العامة بطاقة سريرية تبلغ 54 سريرا، إلى جانب تخصيص 39 سريراً لقسم العناية المتوسطة مع زيادة السعة السريرية للعناية المركزة إلى 30 سريراً مع بداية شهر رمضان، بالإضافة إلى تخصيص 5 غرف عمليات على مدار اليوم.

كما تعمل العيادات الخارجية على ثلاث فترات يومياً، وتم فتح عيادة للجراحة والباطنة تعمل على مدار الساعة طيلة موسم رمضان لتخفيف الضغط على قسم الطوارئ.

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