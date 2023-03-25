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السعودية: يحق أداء العمرة في رمضان مرة واحدة فقط

العربية.نت - نادية الفواز
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شددت وزارة الحج والعمرة في السعودية، أحقية كل شخص لأداء العمرة في شهر رمضان المبارك مرة واحدة فقط، ولا يُسمح بتكرارها، وذلك لإعطاء فرصة للجميع لأداء العمرة. وقالت الوزارة: "إن الاكتفاء بأداء عمرة واحدة في رمضان يُسهم بشكل كبير في إتاحة الفرصة للآخرين لأداء مناسكهم بطمأنينة ويسر".

وأكدت الوزارة أن إصدار التصريح من تطبيق "نسك" ضروري لأداء العمرة، مع وجوب التقيد بالوقت المحدد، مشيرة إلى أنه لا توجد خاصية للتعديل على مواعيد العمرة، ولكن يمكن إلغاء الموعد من خلال تطبيق "نسك" قبل دخول وقت التصريح وإصدار تصريح جديد، موضحة أنه يتم تحديث المواعيد بصورة دورية، وفي حال عدم العثور على موعد للحجز فيمكن إعادة البحث في وقت لاحق.

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وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت في وقت سابق عن إتاحة تصاريح عمرة شهر رمضان الحالي، عبر تطبيق "نسك" للمواطنين والمقيمين داخل السعودية وللمعتمرين القادمين من خارج السعودية، كما يمكن الاطلاع على مواعيد العمرة المتاحة في رمضان حسب الطاقة الاستيعابية عبر ذلك التطبيق الإلكتروني، ومن ثم اختيار ما يناسبهم واستخراج التصريح.

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