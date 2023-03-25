تزويد الحرمين الشريفين بـ150 ألف نسخة من المصحف

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على تزويد المسجدين الحرام والنبوي، بـ150 ألف نسخة من المصحف الشريف، وذلك بالتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك، وإقبال المسلمين من شتَّى أنحاء العالم عليهما لأداء العمرة والصلاة والزيارة.

من جانبه، ثمّن الدكتور عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين، عناية ورعاية الملك سلمان وولي العهد، كلَّ ما يخدم القرآن الكريم، ويسهم في نشر علومه.

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وأضاف السديس أن الملك سلمان جعل الاهتمام بالحرمين الشريفين في مقدمة اهتماماته، ومن صور عنايته بهما ما يوفره من خدمات ورعاية وعناية، سائلاً الله أن يحفظه، ويجعله ذخراً للإسلام والمسلمين.