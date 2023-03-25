هكذا يتم تبخير وتطييب المسجد النبوي وزائريه خلال رمضان

بأجود أنواع الطيب والبخور يتم تبخير المسجد النبوي وتطييب زائريه، حيث تقوم وكالة المسجد النبوي ممثلة بإدارة التطييب من بداية شهر رمضان المبارك بتكثيف عملية تبخير مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم وتطييب قاصديه بالعود الفاخر وذلك على عدة فترات على مدار اليوم.

وأوضحت الوكالة أنه يتم تبخير المسجد النبوي وتطييبه بـ 28 كلغ من العود الطبيعي الفاخر، و300 لتر من العطور والأدهان الفاخرة، وذلك عبر أكثر من 1400 جولة لتطييب المسجد النبوي وزواره برائحة المسك والعنبر والعود خلال شهر رمضان المبارك.

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يأتي ذلك من خلال الأعمال التي تقوم بها الوكالة لتؤكد العناية الفائقة بتطييب المسجد النبوي وجنباته الشريفة وكذلك اهتماماً بشؤون المصلين والزائرين، وتسهيلاً لهم على أداء عباداتهم ونسكهم، وليزهوا برائحة الطيب الزكية، وتقديم أفضل وأرقى الخدمات للمصلين والزائرين وفقاً لخطة الوكالة التشغيلية الخاصة بشهر رمضان المبارك.