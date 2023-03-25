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السعودية.. حالة مطرية تبدأ اليوم في هذه المناطق

عبدالعزيز الحصيني يؤكد أن الحالة المطرية الخامسة عشرة في السعودية ستشمل تبوك والمنطقة الشمالية والجوف وحائل وأجزاء من المدينة المنورة والرياض

العربية.نت - مريم الجابر
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قال الباحث في الطقس وعضو لجنة تسميات المناخية في السعودية عبدالعزيز الحصيني، إن الحالة المطرية الخامسة عشرة تبدأ اليوم السبت على أجزاء من تبوك والمنطقة الشمالية ثم الجوف وحائل وأجزاء من المدينة المنوّرة والرياض.

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وأوضح الحصيني أن الحالة تمتد إلى أجزاء من الباحة ومكة المكرّمة وعسير ونجران بأمطار من خفيفة إلى متوسطة تغزر على سواحل تبوك الشمالية الغربية وتسبقها رياح نشطة.

هذا وقد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لليوم، أن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد وجريان للسيول، تُسبق برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، المدينة المنوّرة، مكة المكرمة والرياض. وتمتد هذه الحالة إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة.

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