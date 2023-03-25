المنتخب السعودي للسيدات يدخل تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم
نجح المنتخب السعودي للسيدات في تحقيق نتائج متميزة منذ تأسيسه قبل 18 شهراً
انضم المنتخب الوطني السعودي للسيدات، الجمعة، بشكل رسمي إلى تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك بعد أقل من عامين على تأسيسه، وتحديدًا بعد 18 شهرًا فقط، بعد أن نجح المنتخب السعودي للسيدات في تحقيق نتائج متميزة منذ تأسيسه.
وكتب الحساب الرسمي لإدارة الكرة النسائية على تويتر: "إنجازات تتوالى، وشغف مستمر، بعد 18 شهرًا من العمل المتواصل، نفخر بدخول منتخبنا الوطني للسيدات تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".
إنجازات المنتخب السعودي للسيدات
ومنذ تأسيسه عام 2021، خاض المنتخب الوطني للسيدات 9 مباريات، وتوج بلقب أول بطولة ودية للسيدات تستضيفها السعودية في مطلع العام الحالي، الأمر الذي ساعده على حجز مقعد له في التصنيف الدولي، ليتمكن بذلك من المشاركة في البطولات المعتمدة لدى الفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وعضو مجلس الفيفا ياسر المسحل، إن ما حققته لاعبات المنتخب الوطني خلال عام ونصف فقط يعد إنجازًا كبيرًا، لافتًا إلى أن هذه اللحظة التاريخية تعد تتويجًا لاستثمارات واهتمام القيادة الكبير بالقطاع الرياضي بشكل عام، وكرة القدم على وجه الخصوص في السنوات الأخيرة، ومتابعة وزير الرياضة لكل ما يتعلق بكرة القدم.
وقالت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي المشرف العام على إدارة كرة القدم النسائية، لمياء بنت إبراهيم بن بهيان، إن المنتخب الوطني للسيدات يواصل صناعة التاريخ بدخوله في تصنيف الفيفا في فترة وجيزة وبمستوى مميز. كما أثنت على العمل الرائع الذي يقوم به الطاقم الفني والإداري للمنتخب، وأكدت أهمية مضاعفة الجهود في الفترة القادمة من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات.
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