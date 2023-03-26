مشاهد مذهلة للغيوم تغطي برج الساعة في مكة

وثقت مشاهد ساحرة الغيوم تغطي برج الساعة في مكة المكرمة والمطلة على المسجد الحرام وهي تشع ضوءًا.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي المشهد بشكل واسع، واصفين المنظر بـ "اللوحة الفنية المذهلة".

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يُشار إلى أن ساعة مكة المكرمة تُعد من أكبر الساعات في العالم، وتم تشغيلها أول مرة في شهر رمضان المبارك في عام 2008م، كما تعتبر الساعة أطول ساعة في العالم بطول 40 متراً، وارتفاع 400 متر، وتتكون الساعة من أربع واجهات، تبلغ مقاييس الواجهتين الأمامية والخلفية 43 متراً طولاً، و43 متراً عرضاً، فيما مقاييس الواجهتين الجانبيتين حوالي 43 متراً طولاً، و39 متراً عرضاً، ويبلغ الوزن الإجمالي لساعة مكة 36 ألف طن، ويحمل البرج أربع ساعات على جهاته الأربع، ويعلوها من الجهات الأربع "لفظ الجلالة" "الله" كما تتوسطها علامتا السيف والنخلة.