شاهد.. أحد أفراد قوة أمن العمرة يتحدث مع المعتمرين بعدة لغات

وثق مقطع فيديو قيام أحد رجال القوات الخاصة لأمن العمرة بالتحدث مع المعتمرين بعدة لغات، وكشف الفيديو عن إجادة فرد القوات الخاصة لعدة لغات، وقيامه بشرح تفاصيل دخول المعتمرين للممر، والتي ساهم فيها بالتيسير على المعتمرين الذين تمكنوا من الدخول بسهولة، بعد أن قال لهم رجل القوات الخاصة التعليمات المناسبة.
وأظهر الفيديو تواجد أعداد كبيرة من المعتمرين في المكان الذي يقف فيه رجل الأمن، في الوقت الذي تزايدت فيه أعداد المعتمرين خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، فيما يشهد المسجد الحرام تدفق مئات الآلاف يومياً، وسط تزايد الأعداد.
يذكر أن القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، هي قوات خاصة تتبع للمديرية العامة للأمن العام بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية مقرها مكة المكرمة تُعنى بخدمة قاصدي المشاعر المقدسة في موسم الحج أمنياً وتنظيمياً وإنسانياً.
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